Manelyk revela que los COMENTARIOS en DOBLE SENTIDO de Rafael Mercadante son muy incómodos en La Granja VIP: “Tu arrogancia no te está jugando a favor”
Manelyk ya se cansó de los comentarios en doble sentido de Rafael Mercadante, asegurando que es un neurótico por tener vómito verbal en La Granja VIP
Manelyk se le va contra Rafael Mercadante, asegurando que todos ya se cansaron de sus bromas de doble sentido, además de recalcar que en varias ocasiones ha sido castigado, causando que en tenga vomito verbal. Aunque Rafa se intentó defender al asegurar que ha consultado a las mujeres sobre sus bromas, pero ella se defendió al asegurar que en ese mismo día recibió una llamada de atención y que no acepta sus errores en La Granja VIP.