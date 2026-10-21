Natalia Alcocer nomina a Mario “Mono” Osuna al asegurar que NO tiene TALENTO, debido a que ha sido votado por La Granja VIP
¡Se le fue con todo! Natalia Alcocer recalca que Mario “Mono” Osuna no tiene talento, dejando a todos los Granjeros sin palabras en La Granja VIP
Natalia Alcocer recuerda cuando Mario “Mono” se autonombró “Don Verdolagas”, detallando que en varias ocasiones ha sido salvado en repetidas ocasiones por el público y no por su talento; situación que podría generarle temor ante la posibilidad de estar en la Tabla de Nominados en La Granja VIP