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Mario “Mono” Osuna se va CONTRA Rafael Mercadante al asegurar que es muy EXPLOSIVO en sus SENTIMIENTOS y eso lo perjudica en La Granja VIP

¡Explosivo en discusiones! Mario “Mono” Osuna nomina a Rafael Mercadante en la séptima Asamblea de La Granja VIP por no controlar su enojo; esto dijeron

Mario “Mono” Osuna en su turno en La Asamblea, se encarga de nominar a Rafael Mercadante, asegurando que no sabe controlar su enojo, característica de la que todos fueron testigos en su pleito con Azalia Ojeda, situación que le generará muchos problemas en su permanencia en La Granja VIP, además de le regarle su Masterclass en el control de la rabia y la ira. Aunque el Granjero dio su replica detallando que él se va a defender de agresiones.

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