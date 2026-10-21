Azalia Ojeda no permite que Rafael Mercadante le llame “La Negra” durante La Asamblea de La Granja VIP; esto se dijeron
¡Un pleito que nunca termina! En La Asamblea de La Granja VIP Azalia Ojeda es nominada por Rafael Mercadante, un momento intenso entre los Granjeros
Azalia Ojeda es nominada por Rafael Mercadante, quien en un inició le dijo “Negra”, pero ella lo detuvo diciéndole que no puede llamarla de esa forma. El Granjero en un inicio le detalló que pensaba que su apodo era de cariño, cuando en realidad describe su personalidad obscura.