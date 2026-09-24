Manelyk se quiebra al recordar el abuso que sufrió cuando era pequeña: “Me sentía fea, me sentía sucia”

Manelyk no pudo contener las lágrimas al hablar de una agresión que sufrió cuando era pequeña. Este evento le causó graves daños en su vida personal incluyendo las relaciones que tenía con otras personas y su propia seguridad. Sin embargo, reveló que este tema lo ha ido trabajando a lo largo del tiempo y actualmente se respeta lo suficiente, se ama y ha alimentado su vida espiritual.