“Volví a caer": Pablo Montero se quiebra en La Granja VIP y habla de sus adicciones entre lágrimas (VIDEO)
El cantante confesó que aunque no está orgulloso de todo lo que ha pasado, sí se siente muy motivado para recuperarse y no quiere defraudar a sus seres queridos.
Pablo Montero está dispuesto a mostrarse real y sin filtros en La Granja VIP Segunda Temporada. Para muestra, la emotiva dinámica de la metamorfosis, en donde el cantante recordó el proceso tan complicado que lleva para recuperarse de las adicciones, una experiencia que cataloga como “lo peor que ha vivido” y por la que ha tenido que entrar a rehabilitación en tres ocasiones.