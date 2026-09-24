Fernando Lozada recuerda los abandonos de su infancia y revela por qué su hijo lo cambió todo

Fernando Lozada abrió su corazón en La Granja VIP y habló de una de las experiencias que más han marcado su vida. El participante confesó que todavía se pregunta por qué su padre biológico quiso que no naciera y por qué otros hombres que llegaron a su vida, a quienes él llegó a llamar “papá”, también terminaron abandonándolo. Sin embargo, convertirse en padre cambió completamente su perspectiva. Fernando aseguró que tener a su hijo ha sido “lo más maravilloso” que le ha sucedido y que actualmente vive para él. Entre lágrimas y recuerdos, el granjero compartió cómo esas experiencias de su pasado también influyeron en la persona y el padre que decidió convertirse.