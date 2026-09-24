“Ha seguido amenazando”; Fátima Bosch logra medidas de protección contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch logró medidas de protección contra Nawat Itsaragrisil, debido a la serie de amenazas legales recibidas por parte del empresario tailandés. En Ventaneando hablamos en exclusiva con sus abogados, Ulrich Richter y Agustín Viñán, quienes nos cuentan a detalle sobre el proceso legal de su cliente. El caso lo lleva la Fiscalía especializada en materia de violencia contra las mujeres.