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“Ha seguido amenazando”; Fátima Bosch logra medidas de protección contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil

En Ventaneando hablamos en exclusiva con los abogados de Fátima Bosch, Ulrich Richter y Agustín Viñán, quienes nos cuentan sobre el proceso legal de la modelo contra Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch logró medidas de protección contra Nawat Itsaragrisil, debido a la serie de amenazas legales recibidas por parte del empresario tailandés. En Ventaneando hablamos en exclusiva con sus abogados, Ulrich Richter y Agustín Viñán, quienes nos cuentan a detalle sobre el proceso legal de su cliente. El caso lo lleva la Fiscalía especializada en materia de violencia contra las mujeres.

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