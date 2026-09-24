Niurka revela en la Granja VIP el día que CORRIÓ a sus hijos de su casa y les quitó privilegios

Niurka reveló en la dinámica que el Tío Pepe les puso a todos los Granjeros este jueves que corrió a sus dos hijos de su casa cuando tenían 23 y 27 años, respectivamente. La Granjera reveló que le dolió mucho hacerlo a pesar de que le dejó claro a sus hijos que eso era parte de sus reglas. También mencionó que sus hijos perdieron privilegios ya que tuvieron que viajar en transporte público.