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Niurka revela en la Granja VIP el día que CORRIÓ a sus hijos de su casa y les quitó privilegios

Niurka formó parte una dinámica del “Tío Pepe” en la que reveló el día en el que tuvo que correr a sus dos hijos, algo que le dolió mucho.

Niurka reveló en la dinámica que el Tío Pepe les puso a todos los Granjeros este jueves que corrió a sus dos hijos de su casa cuando tenían 23 y 27 años, respectivamente. La Granjera reveló que le dolió mucho hacerlo a pesar de que le dejó claro a sus hijos que eso era parte de sus reglas. También mencionó que sus hijos perdieron privilegios ya que tuvieron que viajar en transporte público.

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