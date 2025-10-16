Manola Díez llama “hipócrita” y “falsa” a Lis Vega, horas después de ser nominada por ella en La Asamblea

Aunque agradece no haber quedado nominada en La Asamblea, Manola Díez está molesta por los argumentos de quienes la eligieron. Esta mañana le dijo a La Bea que Lis Vega fue agresiva con sus palabras, además de que es “hipócrita” porque la conoce desde hace años y nunca le había dicho “las bombas” de anoche. “Se decía mi amiga”, acusó.