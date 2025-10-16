inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Manola Díez llama “hipócrita” y “falsa” a Lis Vega, horas después de ser nominada por ella en La Asamblea

Manola Díez dice que Lis Vega fue agresiva con sus palabras hacia ella en La Asamblea y que creía que era su amiga pero ya le demostró que no.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Aunque agradece no haber quedado nominada en La Asamblea, Manola Díez está molesta por los argumentos de quienes la eligieron. Esta mañana le dijo a La Bea que Lis Vega fue agresiva con sus palabras, además de que es “hipócrita” porque la conoce desde hace años y nunca le había dicho “las bombas” de anoche. “Se decía mi amiga”, acusó.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×