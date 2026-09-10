María Karunna NOMINA a Pimpinela Escarlata y él responde CONTUNDENTE: “Empieza la guerra”

Durante la primera Asamblea María Karunna decidió nominar a Pimpinela Escarlata. Explicó que en su opinión es necesario que el luchador se integre, tenga más actitud y esté más abierto, a lo que este respondió: "Empieza la guerra".

Luego de que Karunna recalcara que de pronto se aísla y está pensativo, Pimpinela agradeció el comentario y se calificó como una persona alegre que le gusta reír. No obstante recordó que es comprensible su actitud porque está reciente la muerte de su mamá.

A pesar del voto en contra, Pimpinela Escarlata dijo que tiene la intención de volver a comenzar con el objetivo no de caerles bien a todos, sino porque “ya comenzó la guerra”. Aunque María le dijo que no es una guerra sino un juego, el luchador dejó en claro que él sí lo ve de esa manera.

¿Qué le pasó a la mamá de Pimpinela Escarlata, participante en La Granja VIP segunda temporada?

Durante una experiencia que obligó a los granjeros a compartir los dolores más fuertes que han experimentado a lo largo de su vida, Pimpinela Escarlata se abrió y recordó a su madre.

La madre del luchador, María del Socorro Lozano, falleció el 11 de julio de 2026 a los 86 años tras enfrentar algunas complicaciones de salud.

Pimpinela Escarlata compartió con sus compañeros que su mamá fue una mujer trabajadora que lo sacó adelante a él y a sus hermanos durante su infancia en Torreón.

De hecho, la presencia del luchador en La Granja VIP está relacionada con su madre. Pimpinela aseguró que ella quería que estuviera en el reality, por lo que participar también representa una manera de cumplir con uno de sus deseos.

Durante la dinámica, el conductor Adal Ramones preguntó a Pimpinela qué le diría a su madre si pudiera y, entre lágrimas, respondió que la ama y la extraña. El resto de sus compañeros en el reality le mostraron su apoyo y empatía.

