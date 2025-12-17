Rivalidades, peleas y hasta nacimientos: Top 7 de los mejores momentos que vivieron los participantes de La Granja VIP

Este 2025, La Granja Vip irrumpió en la televisión de todos los mexicanos con un reality fresco, apostando por la convivencia real, los choques de personalidad y la presión constante lejos del confort, dejando una gran cantidad de momentos inolvidables protagonizados por figuras como: Alfredo Adame, Kim Shantal, Eleazar Gómez, La Bea, Alberto del Río (El Patrón), César Doroteo (Teo), Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, Lolita Cortés, Manola Díez, Jawy, Lis Vega, Carolina Ross, Sandra Itzel, Kike Mayagoitia y Omahi, quienes mostraron su lado más humano frente a cámaras, dejando todo un legado de momentos inolvidables.

Estos fueron algunos de los mejores momentos que vivieron los Granjeros dentro de la primera temporada de la Granja VIP

“Todos contra todos”: La asamblea más intensa de La Granja VIP

Uno de los momentos que marcó la dinámica de la primera temporada de La Granja Vip fue, sin duda, la pelea de “todos contra todos” en La Asamblea durante la segunda semana del programa. Adal sabía que la tensión estaba al rojo vivo, dando paso a una discusión sin filtros en la que Teo nominó a Manola, Adame nominó a Fabiola, destapando la tensión con juego de “lobos solitarios”; Manola nominó a Fabiola, señalando una revancha de votos.

La rivalidad entre "El Patrón" y Eleazar

Uno de los momentos más intensos de toda la temporada se vivió entre Eleazar Gómez y El Patrón por un comentario que encendió la discusión que escaló de las palabras a los insultos e incluso un altercado en el que los roces físicos se hicieron presentes, poniendo a todos los participantes en tensión máxima, obligando incluso a Adal Ramones a sentenciar la conducta y señalar que estuvo a nada de terminar en una expulsión por violar las reglas del granjero.

EL Juego de las sillas

A pesar de tensiones evidentes, los granjeros mostraron un cómico momento de unidad y rivalidad al competir en el clásico juego de las sillas. Ofreciendo un momento único con Adame como “comentarista” y Sergio animando la competencia con su música, dejando a Kim Shantal como la gran ganadora del “Cojín de Oro”.

A La Bea La orina una Vaca

Uno de los momentos más inolvidables y cómicos de La Granja VIP lo protagonizó La Bea, cuando en plena jornada de convivencia rural una vaca decidió “bautizarla” sin previo aviso, desatando risas. La granja demostró que todo puede pasar y que el espíritu del programa también vive de esos accidentes tan inesperados como divertidos.

El nacimiento de Luna

La emoción se apoderó de La Granja VIP con el nacimiento de Luna, un becerro que llegó al mundo bajo el cuidado de Jacinta, regalando uno de los momentos más tiernos del reality. Los granjeros vivieron de cerca el milagro de la vida en la granja, convirtiendo esta escena en un respiro emotivo que contrastó con la intensidad de la competencia y quedó grabado como uno de los recuerdos más entrañables de la temporada.

El stand up de La Bea

Otro momento que se llevo todos los reflectores fue cuando La Bea se robó el show con un stand up privado creado especialmente para los granjeros, donde convirtió las vivencias más intensas, absurdas y entrañables de La Granja VIP con este acto la comediante demostró que el humor también es una forma de sobrevivir al encierro, regalando uno de los momentos más frescos, auténticos y celebrados del reality.

Las fogatas: Un espacio de reflexión

La fogata se convirtió en un espacio clave para abrir el corazón dentro de La Granja VIP, permitiendo a los granjeros compartir pasajes íntimos de su vida personal; sin embargo, uno de los momentos que quedó marcado en la historia del reality fue cuando El Patrón sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre sus fobias, revelando su rechazo a un peculiar platillo: una sopa de rata.

Celebración a la Virgen de Guadalupe

Los granjeros vivieron uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP cuando Carolina Ross elevó el ambiente con su voz durante Las Mañanitas a la Virgen. El silencio fue total, las miradas se llenaron de asombro y la emoción se apoderó del lugar, dejando claro que, más allá de la competencia, también hay espacio para la fe, el talento y los instantes que se quedan grabados en el corazón.

El final de la primera temporada de La Granja VIP cierra un capítulo lleno de emociones, aprendizajes y momentos que quedarán en la memoria de quienes formaron parte de esta experiencia, donde cada reto compartido, cada risa y cada dificultad superada dejó enseñanzas profundas, amistades genuinas y recuerdos imborrables que marcaron a los participantes mucho más allá de la competencia.

