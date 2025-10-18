Se armó la FIESTA animal en La Granja VIP

Aunque ayer por la noche se vivieron momentos de mucha tensión en la ceremonia de traición por la decisión de Eleazar Gómez de salvar a Alfredo Adame de la terna de nominados para reemplazarlo con Carolina Ross, las celebridades tuvieron un momento de relajación en la primera fiesta animal de La Granja VIP.

¿Qué pasó en la fiesta?

Con ropa temática de animales de granja, los granjeros salieron un poco de la rutina para convivir y divertirse.

Platicaron, comieron muy rico y sacaron uno que otro paso prohibido con el fin de desestresarse por lo que habían vivido momentos antes en la ceremonia de traición.

Uno de los aspectos con mayor protagonismo de la fiesta fue la celebración de la querida Lis Vega por su próximo cumpleaños y es que sus compañeros aprovecharon la ocasión para cantarle ‘Las Mañanitas’. Además, lograron conseguir un pastel de zanahoria con el que sorprenderán a la actriz cubana el próximo lunes.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

