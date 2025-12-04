Estos fueron los NOMINADOS de la Asamblea en la Octava Semana de La Granja VIP

El momento menos favorito de los granjeros llegó... ¡Es miércoles de Asamblea en La Granja VIP 2025! Tras varios enfrentamientos cara a cara, reclamos, e instantes de verdadera tensión, los concursantes han tomado una decisión, agregando a un par de celebridades más a la placa de nominados, que al momento cuenta con Fabiola Campomanes y "Teo". ¿Listo para conocer quiénes son?

Estos fueron los nominados de la Asamblea en la séptima semana de La Granja VIP 2025

Los granjeros que se integran a la placa de nominados tras la asamblea de este 3 de diciembre son: Kim Shantal y Alfredo Adame.

Con la Asamblea de esta noche, no cabe duda que el rumbo del juego puede cambiar en cualquier momento, pues las alianzas se modifican y la tensión entre los mismos granjeros cada vez se vuelve más pesada, recordando a los televidentes que sólo uno de ellos podrá coronarse como el ganador definitivo del reality.

¿Quiénes son TODOS los nominados de la semana 8? Así queda la lista completa

La primera nominada de la semana fue Fabiola Campomanes, quien quedó en la cuerda floja por una estrategia de los granjeros; mientras que el segundo en la lista fue el influencer “Teo”, quien se sumó a la parrilla tras perder el duelo celebrado el día de ayer, 2 de diciembre. Por su lado, Kim Shantal y Alfredo Adame se integraron tras la votación en la asamblea de hoy. Así queda la lista completa de nominados para la semana ocho:



Fabiola Campomanes

César Doroteo, “Teo”

Kim Shantal

Alfredo Adame

No obstante, uno de ellos podrá salir de la placa el día de mañana, gracias a la ronda del jueves de Salvación. De ser así, su lugar dentro de la competencia más popular de la televisión mexicana quedará asegurado una semana más... a excepción de "Teo", a quien Sergio le negó tal oportunidad con el huevo dorado. ¿Quién crees que será el elegido?

La Granja VIP 2025: quiénes son los peones de la semana ocho

En cuanto a los peones, que son los granjeros enviados al granero y los encargados de hacer las tareas más pesadas de la semana, la lista para la semana ocho sólo incluye a tres participantes:



Alfredo Adame

Eleazar Gomez

César Doroteo, “Teo”

¿Qué participantes continúan en la competencia?

Esta semana, los concursantes que permanecen dentro de la competencia, hasta el domingo de eliminación, son:



Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, “El Patrón”

César Doroteo, “Teo”

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes, en punto de las 9:00 p.m. y los domingos, a las 8:00 p.m. Los lunes se lleva a cabo la prueba del Capataz, los martes son de Duelo, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación y viernes de Traición, mientras que los domingos es la Gala de Eliminación.