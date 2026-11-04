Kevyn Contreras se burla de Rafa Mercadante por querer quedar bien con Manelyk en La Granja VIP: “Te detesta”
Al “Bicolor” no se le va ni una oportunidad de hacer enojar a Rafa y ahora lo molestó reprochándole que quiera ayudar a Mane cuando ella no lo soporta.
Rafa Mercadante se está tomando muy en serio su papel de Capataz en La Granja VIP, pues quiere que todos trabajen a gusto y cumplan con sus tareas. Es por esto que le pidió a Kevyn Contreras que ayudara a llevar el agua con los patitos para ayudarle a Manelyk, pero a él no le gustó la idea porque dice que no puede cargar cosas pesadas y terminó burlándose del conductor, asegurándole que si las cosas fueran al revés, Mane no haría nada bueno para facilitarle las cosas.