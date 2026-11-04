Kunno adelanta su estrategia para las nominaciones de La Granja VIP: “Me quiero ir contra la huesuda”
Aunque sabe que cada punto es importante, Kunno no quiere desaprovechar la oportunidad de saldar cuentas pendientes por una “provocación” en La Granja VIP.
Kunno tuvo una plática seria con Manelyk y Mario “Mono” Osuna, dos de sus más grandes aliados en La Granja VIP. Esto porque tiene contemplado nominar a Kevyn Contreras, quien supuestamente escuchó una conversación privada y luego usó esta información para molestarlo, lo que considera que es una provocación directa y necesita desahogarse en el Cara a Cara.