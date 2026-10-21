¡La Asamblea de la semana 7 no termina! Los 4 elementos de La Granja VIP hacen votaciones para nominar a uno de los Granjeros, decisión que va a modificar la Tabla de Nominados
Cada uno de los 4 elementos hicieron votos, perjudicando los números de La Asamblea, generando fuertes encuentros entre ellos al dar su réplica en La Granja VIP
Además de hacer la Asamblea en La Granja VIP, los 4 elementos se votar por los Granjeros, modificando el resultado final. El Equipo fuego escogió a Ivonne Montero; el elementos Tierra seleccionó a Rafael Mercadante; el agua votó por Azalia Ojeda; y el aire seleccionó a Ivonne Montero, dejando fuertes replicas entre ellos.