¡La Asamblea de la semana 7 no termina! Los 4 elementos de La Granja VIP hacen votaciones para nominar a uno de los Granjeros, decisión que va a modificar la Tabla de Nominados

Además de hacer la Asamblea en La Granja VIP, los 4 elementos se votar por los Granjeros, modificando el resultado final. El Equipo fuego escogió a Ivonne Montero; el elementos Tierra seleccionó a Rafael Mercadante; el agua votó por Azalia Ojeda; y el aire seleccionó a Ivonne Montero, dejando fuertes replicas entre ellos.