¡Lágrimas y emoción! Nominados de La Granja VIP reciben mensajes por parte de sus amigos y familiares
Los nominados recibieron mensajes muy conmovedores por parte de personas muy especiales de sus vidas y no pudieron contener la emoción.
Ismael Salcedo, amigo de Kenny e inetgrante de “Los Electricos” mandó mensaje de apoyo a Kenny Avilés. Por su parte Julio Camejo recibió un mensaje lleno de amor de su pequeño hijo. Carlos Trejo también recibió palabras de amor por parte de uno de sus amigos y finalmente
Valdemar, amigo de Manelyk envió palabras llenas de apoyo a la Granjera para motivarla para continuar en la competencia.