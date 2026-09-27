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Ivonne Montero ROMPE EN LLANTO al ser elegida como la “Peor Peón” por Kunno

La Granjera no puedo evitar las lágrimas luego de que fuera elegida como Peón nuevamente.

Kunno obtuvo el premio como el Peón de Oro, mismo que le dió Mono Osuna, sin embargo tuvo que elegir al Peor Peón y a quién le asignó este título fue a Ivonne Montero debido a que dejó abierta en dos ocasiones dos puertas por lo que los animales salieron, sine embargo Ivonne no pudo contener las lágrimas ya que se encuentra muy cansada.

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