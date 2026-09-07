¿Hay alianza? Niurka se retracta de sus ataques contra Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP Segunda Temporada

Las primeras horas de convivencia en La Granja VIP Segunda Temporada fueron de mucha utilidad para que Niurka pudiera aclarar sus malentendidos con Kevyn Contreras “Bicolor”, al que tachó de oportunista desde días antes de entrar. Y es que tal como la “mujer escándalo” le dijo, tenía la percepción de que era una persona que buscaría foco a como dé lugar, pero ya conociéndolo en persona se dio cuenta de su equivocación.