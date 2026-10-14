Pablo Montero YA ELIGIÓ al duelista en La Granja VIP y ella lo encaró por mandarla al Duelo de Nominación

Pablo Montero tomó una decisión importante como El Capataz de La Granja VIP: eligió a Azalia Ojeda como la primera duelista de la noche. Sin embargo, la granjera aseguró que ya esperaba esa determinación y señaló que podría estar relacionada con la cercanía del cantante con Natalia Alcocer, con quien anteriormente tuvo un enfrentamiento. La elección dio paso a un intercambio de declaraciones entre los tres participantes.

Pablo Montero selecciona a Azalia Ojeda para el Duelo de Nominación en La Granja VIP; la Granjera asegura que la decisión del Capataz es por su amistad con Natalia

¿Por qué Pablo Montero eligió a Azalia Ojeda para El Duelo de La Granja VIP?

Ante las declaraciones de Azalia, Montero explicó los motivos de su elección y recordó que ambos habían conversado después de una discusión anterior. El Capataz aseguró que no tenía ningún problema personal con su compañera y que su decisión respondía al desarrollo de la competencia.

“Cada vez se pone más difícil esto y el juego empieza a calentarse”, señaló el cantante, quien agregó que era necesario realizar movimientos estratégicos para continuar avanzando.

Además, aclaró que elegirla no significaba que quisiera verla fuera de La Granja VIP. “Que sepa que no tengo nada en contra de ella”, expresó Montero, antes de recordar que los participantes estaban divididos en dos equipos. Por su parte, Azalia explicó por qué había relacionado la decisión con Natalia Alcocer. Según contó, desde un enfrentamiento anterior con su compañera, ambas habían dejado de dirigirse la palabra.

La granjera aclaró que no estaba acusando a Natalia de manipular al Capataz. “No creo que él sea el hombre que se deje manipular”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que consideraba que la relación entre ambos podía tener algo que ver con su elección.

Alcocer también intervino y rechazó esa interpretación. Aseguró que no conversaba con Pablo sobre ese tipo de decisiones y reiteró que la elección respondía a las estrategias de los equipos.

“Como lo dijo Pablo, hay dos equipos y pues por estrategias se están haciendo las cosas”, comentó Alcocer, quien también aseguró que hablaba con el cantante sobre otros asuntos.

Azalia Ojeda pierde contra Mono y queda nominada en La Granja VIP

Después del intercambio de declaraciones, Adal Ramones anunció al segundo duelista, seleccionado mediante la votación del público. El elegido fue Mario “Mono” Osuna, quien recibió la noticia recordando su experiencia en las competencias.

“Tengo 32 años compitiendo, me encanta la competencia, me genera mucha adrenalina”, expresó Osuna antes de enfrentarse a su compañera.

La dinámica establecía que el ganador de El Duelo quedaría a salvo, mientras que el perdedor se convertiría en el segundo nominado de la semana.

Mario “Mono” Osuna venció a Azalia Ojeda en el desafío, por lo que consiguió mantenerse a salvo de la nominación. En cambio, la granjera pasó a formar parte de la tabla de nominados de La Granja VIP, donde ya se encontraba Kevyn Contreras, “Bicolor”.