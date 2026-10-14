ÚLTIMA HORA: Azalia Ojeda se convierte en la segunda NOMINADA de la sexta semana de La Granja VIP; corre riesgo de ser ELIMINADA

Azalia Ojeda se convierte en el segundo nominado de La Granja VIP en su sexta semana, en especial después de no superar el Juego de Nominación frente a Mario "Mono" Osuna, posicionándolo en la Tabla de Nominación, corriendo el riesgo de ser ELIMINADO del reality.

El Granjero por ahora se encuentra junto a Kevyn "Bicolor" Contreras, el Granjero que en el Lunes de El Capataz recibió el Legado de Pascal Nadaud, quien fue eliminado el domingo del reality.

¿En qué consiste el Juego de Nominación?

El Juego de Nominación es un circuito que muchos Granjeros desean evitar, ya que al perder son posicionados a la Tabla de Nominados. Uno de ellos es escogido por el Capataz, que en esta ocasión fue el turno de Pablo Montero al tener el poder en la sexta semana de La Granja VIP.

Mientras que el segundo Granjero en participar es seleccionado por el público mediante votaciones, las cuales se abren durante La Gala, por lo que es importante que no te pierdas la transmisión para que seas de los primeros en dejar tu voto. Razón por la que Azalia Ojeda se convirtió en el segundo nominado.

¿Qué días se puede votar en La Granja VIP?

Básicamente puedes votar todos los días, pero es importante aclarar que cada día cambia, ya sea para salvar a un Granjero de la eliminación, para darles ciertos poderes o dinámicas.

Por eso, no dejes la oportunidad de dejar tus votos cuando se abran, así que realiza los siguientes pasos:



En la página de Azteca Uno, da clic en la pestaña de La Granja VIP

Si tienes en tu celular o aparato móvil la app de TV Azteca en Vivo, entonces ingresa a la sección de "¡Vota por tu Granjero favorito"

Tendrás a tu disposición un total de 10 votos que puedes usar a tu conveniencia, ya sea todo en un solo Granjero o entre varios, así que no dejes pasar la oportunidad de participar en las votaciones de la sexta semana. ¿Qué otro Granjero se unirá al segundo nominado?

