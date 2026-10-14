Kunno SE JUZGA en La Granja VIP y reconoce que parte del hate que recibe se debe a sus acciones: “No me siento orgulloso”

Kunno reconoció que algunas de sus acciones y comentarios del pasado han contribuido a las críticas que recibe en redes sociales. Durante una dinámica de La Granja VIP, el influencer habló sobre su relación con el hate, los errores que considera haber cometido y las dificultades que enfrenta para sentirse orgulloso de sí mismo. Además, compartió una reflexión sobre lo que espera recuperar de su propia personalidad.

Todo comenzó cuando Adal Ramones le mostró una serie de palabras relacionadas con la percepción que otras personas tienen de él. Entre las etiquetas apareció “creído”, lo que dio paso a una conversación sobre los comentarios negativos que ha recibido desde que alcanzó la popularidad.

“Adal, honestamente, esta dinámica es de las que más nervioso me ponen porque creo que mi peor enemigo siempre ha sido el hate o los comentarios en contra”, expresó el granjero antes de reconocer su propia responsabilidad en algunas de las críticas.

“Mi peor enemigo es el HATE": Kunno se ROMPE en la dinámica de La Granja VIP de “Se dice de mí" ante los prejuicios que ha recibido

Kunno reconoce en La Granja VIP que sus acciones han provocado críticas

Durante su intervención, Kunno admitió que considera justificadas algunas de las opiniones negativas que circulan sobre él, debido a comportamientos y declaraciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

“Creo que todo lo que se dice de mí en redes, de cierta manera, me lo he buscado y merecido con algunas acciones y comentarios que he tenido yo en el pasado”, afirmó. Incluso reconoció que probablemente continúa cometiendo errores en el presente.

El influencer también recordó que, para alcanzar sus objetivos, tuvo que aprender a confiar en sus propias capacidades, incluso cuando otras personas no creían que pudiera conseguirlo. “Me tocó solito echarme porras, solito creer que podía lograr algo a pesar de que muchos decían que no”, explicó.

Asimismo, aseguró que participar en La Granja VIP representa una oportunidad que nunca imaginó tener y que continúa trabajando para aprender de sus equivocaciones. “Sigo trabajando constantemente en aprender del error y en intentar ser mejor cada día”, señaló, aunque también reconoció que sus propias palabras y pensamientos pueden jugar en su contra.

Kunno confiesa que le cuesta mirarse al espejo y sentirse orgulloso

La dinámica continuó cuando Ramones le pidió que se observara frente a un espejo y expresara quién considera que es realmente, más allá de las opiniones de quienes no lo conocen personalmente. Fue entonces cuando Kunno compartió una declaración sobre la manera en que actualmente se percibe.

“En este momento me cuesta un poco de trabajo verme al espejo o mi reflejo porque solo veo a mi mamá”, confesó.

Posteriormente, reconoció que existen experiencias anteriores a su ingreso al reality de las que no se siente satisfecho, aunque no especificó a qué situaciones se refería. “He pasado por ciertas cosas con las que al menos hoy en día no me siento muy orgulloso antes de entrar aquí a La Granja”, manifestó.

Al dirigirse a su propio reflejo, expresó uno de sus principales deseos personales: “Espero algún día volver a verme con amor y orgullo al espejo”.

También se describió como una persona amorosa y soñadora, que intenta mantener una sonrisa a pesar de las circunstancias. Además, manifestó su esperanza de volver a encontrarse consigo mismo o descubrir quién es.