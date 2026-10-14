ÚLTIMA HORA: Mario “Mono” Osuna gana el Duelo de Nominación en la sexta semana de La Granja VIP y se salva de quedar NOMINADO

Es oficial, Mario "Mono" Osuna se convierte en el Granjero (a) ganador del “Duelo de Nominación” por lo que no forma parte de la Tabla de Nominados de la sexta semana de La Granja VIP ni se une a Kevyn Contreras “Bicolor”, quién fue el primer nominado confirmado de esta semana.

La Granja VIP: ¿Cómo se eligen a los Granjeros que se enfrentan en el Duelo de Nominación?

Cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica distinta en La Granja VIPLa Granja VIP. Los días Martes es de “Duelo” en donde dos Granjeros, los cuáles son elegidos mediante dos factores; uno lo elige el Capataz; que en esta sexta semana es Pablo Montero y el otro el elegido mediante la votación del público. Una vez que se lleva a cabo la elección, ambos rivales se enfrentan en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva.

Ahora bien, la persona que gane automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación de la semana mientras que el Granjero o Granjera que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia al quedar nominado. Esta competencia es muy importante ya que es la que decide cuál podría ser el rumbo de cada uno de los Granjeros en la competencia.

Kevyn Contreras ya no aguanta las groserías de Manelyk y LLORA desconsolado en La Granja VIP (VIDEO)

La Granja VIP: ¿Cómo VOTAR para salvar a un nominado y evitar que quede ELIMINADO el próximo Domingo 18 de octubre?

El público juega un papel fundamental en La Granja VIP. A través de su voto podrá salvar a su Granjero favorito. Es importante aclarar que deberá estar atento a las Galas de La Granja VIP para saber a partir de qué momento se abren las votaciones, de igual forma activar las notificaciones del sitio web de Azteca UNO ya que a través de nuestro portal lo informaremos.

Acceder a la sección de votaciones de La Granja VIP es completamente gratis y muy fácil, solo debes contar con conexión estable a internet. Para ingresar deberás acceder al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y ahí deberás votar por tu favorito. Tendrás 10 votos para repartir. Ahora bien, si lo quieres hacer de forma directa también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ y listo.