Pao Castillo confiesa por qué no se quiere casar ni tener hijos en la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

La Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada ya comenzó a rendir frutos en materia de revelaciones personales. Durante esta inmersión digital previa al estreno del reality, la creadora de contenido Pao Castillo aprovechó la convivencia para abrir su corazón y compartir sus posturas de vida más íntimas frente a las cámaras durante el encierro , generando una conversación profunda sobre la maternidad y el matrimonio.

En una charla franca sobre su futuro sentimental y familiar, Pao Castillo abordó abiertamente la razón por la que no contempla formar una familia tradicional. La influencer dejó claro que, aunque se encuentra en una relación estable desde hace cuatro años, convertirse en madre no figura en sus planes de vida: "Tengo novio, llevamos casi cuatro años pero no quiero ser madre; Dios bendiga a las mamás, pero yo no quiero", expresó con firmeza.

Además, añadió que la idea del matrimonio tampoco la inquieta, pues se considera un alma libre que prioriza su independencia por encima de los convencionalismos. Explicó que este tema estuvo sobre la mesa desde el inicio de su noviazgo, ya que desde que se conocieron le dejó claras sus intenciones y él estuvo completamente de acuerdo. La pareja comparte una visión de vida enfocada en el crecimiento financiero y el éxito profesional, señalando que el objetivo de ambos es volverse ricos. Asimismo, confesó que si llegara a vestir de blanco algún día, sería únicamente por darle un gusto a su mamá, pues no representa un sueño propio.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?