“Es mi primer bebé, yo estoy feliz”; Melissa Robles de Matisse habla sobre su embarazo y relación con Pablo Preciado
Melissa Robles de Matisse se dirige a las cámaras de Ventaneando para hablar sobre su embarazo y relación con Pablo Preciado.
Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse sorprendieron al revelar que son pareja desde hace algún tiempo y que se encuentran a la espera de su primer hijo juntos. Las cámaras de Ventaneando captaron a la pareja saliendo del show que el músico ofreció en el Lunario y la artista aprovechó para hablar sobre esta nueva etapa en su vida.