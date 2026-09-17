¿Cómo se hace una HIPNOSIS? Carlos Trejo REVELA la ocasión que realizó esta práctica en un Panteón

Carlos Trejo reveló a Ivonne Montero cómo fue que realizó una hipnosis a una mujer para poder comunicarse con el hijo fallecido de un hombre. El cazafantasmas dijo que primero hizo que la mujer recordara una de las navidades que pasó con el joven, a partir de ese momento ella comenzó a comunicarse con la persona fallecida mediante la técnica de Carlos Trejo y una de las cosas más sorprendentes es que el hijo reveló fuerte información, algo con lo que el padre quedó sorprendido.