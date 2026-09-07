Pascal Nadaud y Fernando Lozada enfrentan una prueba extrema como peones de La Granja VIP Segunda Temporada
Ahora que saben la importancia de ser buenos peones en La Granja VIP 2026, Pascal y Fernando tuvieron que hacer tareas pesadas y estuvieron a punto de perder.
Luego de la visita del Tío Pepe al equipo de peones en La Granja VIP Segunda Temporada, Pascal Nadaud y Fernando Lozada decidieron empezar con las tareas para evitarse los castigos por mal desempeño. Lo que no se esperaban, es que su primera misión sería limpiar el establo y tuvieron que quitar toda la suciedad que dejaron las vacas, un momento que casi les provoca el vómito porque no dimensionaban lo fuerte que sería el olor.