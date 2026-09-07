Pascal Nadaud y Fernando Lozada enfrentan una prueba extrema como peones de La Granja VIP Segunda Temporada

Luego de la visita del Tío Pepe al equipo de peones en La Granja VIP Segunda Temporada, Pascal Nadaud y Fernando Lozada decidieron empezar con las tareas para evitarse los castigos por mal desempeño. Lo que no se esperaban, es que su primera misión sería limpiar el establo y tuvieron que quitar toda la suciedad que dejaron las vacas, un momento que casi les provoca el vómito porque no dimensionaban lo fuerte que sería el olor.