¿Qué es un ‘wet dream’ y por qué en La Granja VIP Kenny Avilés dice que son fantásticos?

En la segunda temporada las confesiones no se han hecho esperar. Kenny Avilés se animó a preguntar a sus compañeros si alguna vez habían disfrutado de un “wet dream”, es decir, un sueño húmedo.

Aunque nadie de La Granja VIP confesó abiertamente haber tenido ese tipo de sueños ni brindaron detalles sobre lo que experimentaron, las risas delataron a todos y es que ese tipo de situaciones son perfectamente normales.

Los llamados “wet dreams” o sueños húmedos hacen referencia a una eyaculación involuntaria o a la lubricación vaginal espontánea mientras la persona está durmiendo, por lo general, por tener sueños con contenido erótico.

Si bien estos suelen ser más comunes durante la adolescencia, debido a que el cuerpo comienza a producir altos niveles de hormonas como la testosterona, pueden presentarse a lo largo de toda la vida.

Por lo general, ese tipo de sueños se presentan durante la fase REM, es decir, de movimiento ocular rápido, momento en que se producen los sueños más vividos, por lo que es natural que el cuerpo físico presente una reacción. Es importante recalcar que se trata de una situación completamente normal que no se puede controlar.

Las mujeres también pueden tener sueños húmedos

Los llamados wet dreams o sueños húmedos usualmente se relacionan con los hombres porque presentan una eyaculación. Sin embargo, tal como explica el portal especializado en salud, HealthLine, las mujeres también los experimentan, por lo que la pregunta de Kenny Avilés fue completamente válida.

La diferencia entre hombres y mujeres es que por lo general los hombres eyaculan, por lo que, incluso si no recuerdan su sueño, sabrán que experimentaron un wet dreeam. En el caso de las mujeres, es más difícil que noten la lubricación vaginal.

Finalmente es importante señalar que no todas las personas tienen ese tipo de sueños. Se trata de una experiencia muy personal que, además, difiere entre cada individuo.

