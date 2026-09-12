OFICIAL: Pedro Sola se une a La Granja VIP Segunda Temporada; esto es lo que debes saber

Las sorpresas no se detienen en La Granja VIP Segunda Temporada, pues el conductor estelar, Adal Ramones tomó la palabra junto al Tío Pepe para soltar una de las noticias más inesperadas: Pedrito Sola se unirá en esta nueva entrega del reality.

Con su característico estilo, Adal hizo el anuncio oficial ante las cámaras: "Atención, a partir del lunes (14 de septiembre) estará como practicante del Tío Pepe, Pedrito Sola". La revelación tomó por sorpresa a la audiencia, marcando la incorporación del querido presentador de Ventaneando a las dinámicas más exigentes de la vida rural dentro de La Granja VIP .

pedro sola

¿Qué hará Pedrito Sola en La Granja VIP Segunda Temporada?

El carismático conductor, Pedro Sola asumirá la faceta de aprendiz bajo la instrucción del experto: El Tío Pepe. Pedrito deberá acatar las órdenes del mayoral para aprender a ordeñar vacas, limpiar corrales y cómo se realizan las tareas de mantenimiento que diariamente realizan los Granjeros, pero sin ser uno de ellos.

La producción ha dejado en claro que su estancia tendrá límites : aunque compartirá las labores del rancho durante el día, Pedrito Sola no competirá como Granjero ni formará parte del encierro, por lo que no se quedará a comer ni a dormir con todos, aunque sí podremos verlo cada que visite La Granja para continuar con su aprendizaje de la mano del Tío Pepe.

¿Cuál es el papel del Tío Pepe en La Granja VIP?

Para entender la magnitud del nuevo reto de Pedrito Sola en La Granja VIP Segunda Temporada, es clave destacar la figura de su nuevo mentor. El Tío Pepe se desempeña como el mayoral y guía experto oficial de la competencia. Su función dentro del rancho resulta indispensable para el correcto desarrollo del show, pues está a cargo de la supervisión del cuidado animal, guía tanto al Capataz como a los Peones como a Granjeros en sus diferentes tareas, para priorizar el funcionamiento operativo de la finca. Dirige actividades educativas que fomentan el respeto hacia la naturaleza y la vida del campo; y además, representa la experiencia con sus consejos.

