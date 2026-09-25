¿Quiénes son los hijos de Julio Camejo? La faceta del actor que pocos conocen

Julio Camejo es uno de los participantes que ha mostrado diferentes facetas durante su paso por La Granja VIP, desde su experiencia en los realities hasta los momentos más personales que ha vivido frente a las cámaras. Sin embargo, detrás del actor, bailarín y cantante existe una faceta que ocupa un lugar muy importante en su vida: la de papá. Camejo tiene dos hijos, Sofía y Gael, quienes nacieron durante su relación con Isabela Gutman, bailarina y coreógrafa de origen brasileño. Aunque el actor suele mantener los detalles de su vida familiar lejos de los reflectores, en diferentes entrevistas ha hablado del amor y compromiso que tiene con ellos.

Sofía y Gael, los hijos de Julio Camejo

Sofía es la hija mayor de Julio Camejo. Cuando nació su hermano Gael, ella tenía alrededor de tres años y, de acuerdo con una entrevista de la época, recibió con emoción la llegada del nuevo integrante de la familia. Gael es el segundo hijo del actor y nació en abril de 2016. Desde entonces, Julio ha compartido algunos momentos de su convivencia con ambos, aunque ha procurado mantener su vida privada fuera de la exposición constante.

En años anteriores, el actor también ha contado que disfruta acompañar a sus hijos en actividades cotidianas. Incluso, durante una entrevista realizada en 2020, mostró parte de esa dinámica familiar: mientras Sofía aprendía una canción en portugués, Gael compartía con su papá algunas actividades físicas. Actualmente, Sofía y Gael son una de las principales motivaciones de Julio. Antes de entrar a La Granja VIP, el actor ya había hablado públicamente de la importancia que tienen sus hijos para él, especialmente después de confirmar su separación de Isabela Gutman tras 15 años de matrimonio.

Por ello, más allá de los conflictos, estrategias y momentos de tensión que ha protagonizado dentro del reality, Julio también ha dejado ver una parte mucho más personal: la de un padre que encuentra en sus hijos una de sus principales razones para seguir adelante.