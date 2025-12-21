La Granja VIP | Habrá segunda temporada de La Granja VIP

inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP México por Tv Azteca
El éxito fue total y La Granja VIP ya prepara su regreso para 2026.

La Granja VIP se consolidó como uno de los realities más comentados y vistos en México, conquistando al público noche tras noche con drama, estrategias y momentos inolvidables. Gracias a este rotundo éxito, ya se confirmó oficialmente una segunda temporada que llegará en 2026, prometiendo más emociones, nuevas personalidades y una experiencia aún más intensa dentro del corral.

