Kevyn “Bicolor” Contreras llega a una decisión final, revela a quién salva y a quién va a Traicionar en La Granja VIP
¡Una noche de sorpresas! Por un lado, revelo a que Granjera salvó en La Granja VIP, además de presentarse un cambio de último minuto para todos en el reality
Por un lado, Kevyn Contreras se encargó de salvar a Azalia, detallando que él tuvo una segunda oportunidad al salir de la Tabla de Nominaciones, algo que igualmente lo merecía la Granjera. De último minuto, todo cambio cuando apareció el “Pajarito de la traición”, haciendo que toda la dinámica cambiara, poniendo en riesgo a todos. Revive lo que pasó en La Granja VIP.