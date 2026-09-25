Kevyn “Bicolor” Contreras llega a una decisión final, revela a quién salva y a quién va a Traicionar en La Granja VIP

Por un lado, Kevyn Contreras se encargó de salvar a Azalia, detallando que él tuvo una segunda oportunidad al salir de la Tabla de Nominaciones, algo que igualmente lo merecía la Granjera. De último minuto, todo cambio cuando apareció el “Pajarito de la traición”, haciendo que toda la dinámica cambiara, poniendo en riesgo a todos. Revive lo que pasó en La Granja VIP.