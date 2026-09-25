Viernes de Traición donde los Granjeros y Granjeras fueron testigos de quiénes formaron parte de la Tabla de los Nominados en La Granja VIP; contando con cambios de último minuto
¡Cambios inesperados! Además de darse a conocer quién se salvo y quién sufrió la Traición en La Granja VIP; también se vió un cambio impactante en el reality
¡Un programa con subidas y bajadas! Al inicio los Granjeros y Granjeras nominadas hablaron con Kevyn Contreras, quienes hicieron lo posible por obtener la salvación, saliendo de la Tabla de Nominados. Después de varias razones, el Granjero llegó a una decisión, dando a conocer a quién salvaría, pero todo dio un giro justo cuando iba a anunciar a quién traicionaría, ya que apareció el Pajaro de la Traición, cambiando la dinámica completamente. Además, de darse a conocer el presupuesto actual que tienen tras sus labores y las multas que se les aplicaron en La Granja VIP.