Viernes de Traición donde los Granjeros y Granjeras fueron testigos de quiénes formaron parte de la Tabla de los Nominados en La Granja VIP; contando con cambios de último minuto

¡Un programa con subidas y bajadas! Al inicio los Granjeros y Granjeras nominadas hablaron con Kevyn Contreras, quienes hicieron lo posible por obtener la salvación, saliendo de la Tabla de Nominados. Después de varias razones, el Granjero llegó a una decisión, dando a conocer a quién salvaría, pero todo dio un giro justo cuando iba a anunciar a quién traicionaría, ya que apareció el Pajaro de la Traición, cambiando la dinámica completamente. Además, de darse a conocer el presupuesto actual que tienen tras sus labores y las multas que se les aplicaron en La Granja VIP.