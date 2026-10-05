La Granja VIP Segunda Temporada: Hoy, 5 de octubre inicia la semana de TENTACIONES, además de declararse al nuevo CAPATAZ; esto fue lo que paso

Hoy, 5 de octubre, los Granjeros fueron sorprendidos por la llegada de tentaciones para todos, decisiones que van a afectar en el presupuesto semanal. La primer Manzana de la Tentación fue obtener la oportunidad de jugar en el Juego del Capataz, quitándole la oportunidad a uno de ellos, con un costo de 5 mil pesos.

Por otro lado, Mario “Mono” Osuna pago la visita de un familiar, recibiendo a su esposa en La Granja VIP, a quien cubrió de besos ante su llegada.

Además, de que se dio a conocer que para la semana, Kunno se convirtió en el Capataz de la quinta semana, detallando que buscará que todos trabajen para que puedan obtener un buen presupuesto. Revive todo lo que se vivió en el famoso reality.