“No pone atención”: Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia critican el trabajo de Manola Díez en La Granja VIP

Las inconformidades entre los granjeros de La Granja VIP son cada vez más evidentes. Prueba de ello es que recientemente Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia criticaron la forma en que Manola Díez realiza algunas de las tareas dentro del reality, pues consideran que es descuidada y que no pone atención a los detalles.

¿Qué dijeron Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori de Manola Díez?

Kike comentó que Manola “no es detallista, no es minuciosa”, y “no pone atención” cuando hace sus labores dentro de La Granja VIP, abriendo la puerta para que Sergio profundizara aún más en los ejemplos que le han generado preocupación.

Sergio explicó que, más que falta de detalle, observa en Manola que hay una “falta de cuidado”, como si no se detuviera a analizar. “Es el otro extremo, porque hay gente cuidadosa que no es minuciosa, pero es como que hace cosas sin pensar”, apuntó.

Incluso, Sergio recordó el día en que ella sacó al Canelo . “Abrió la puerta literal, no le puso el martigón, no le hizo nada… su razonamiento no es el mejor”. Según él, estas acciones muestran que Manola ejecuta tareas sin detenerse a analizar si está siguiendo los pasos correctos.

¿Por qué dicen que Manola Díez es descuidada?

A esto se sumó otro momento que Sergio describió sorprendido: vio a Manola agarrar botes de agua y echarlos por detrás de la reja, mojando a las gallinas. “No sé qué estaba intentando hacer… si quería limpiar el piso o qué, pero estaba empapando a las gallinas”, contó.

También. Mayer Mori mencionó la confusión del día anterior, cuando Bea pidió que no les dieran de comer a los borregos y Manola respondió: “no les di de comer, solo les di paja”, sin considerar que justamente la paja también cuenta como alimento.

Además, ambos coincidieron en que Manola parece tener una necesidad constante de estar “haciendo algo”, aunque no tenga mucho sentido o no verifique si lo está haciendo bien. Kike lo resumió diciendo que ella mueve cosas o cambia objetos sin detenerse a pensar si van ahí o si lo colocó correctamente.

