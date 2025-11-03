“Es importante ponerle límites": El caballerango le enseña a los granjeros a lidiar con ‘Canelo’ (VIDEO)
El reciente comportamiento del caballo de La Granja VIP fue uno de los temas de conversación entre Ernesto y las celebridades
El reciente comportamiento de ‘Canelo’ fue uno de los temas de conversación de este día entre las celebridades de La Granja VIP y Ernesto, uno de los caballerangos, debido a que el animal empezó a portarse indebidamente y a desobedecer órdenes.
Galerías y Notas Azteca UNO