La Granja VIP: Sigue EN VIVO la segunda gala del reality show y entérate quién se convierte en el PRIMER ELIMINADO
Esta noche durante la segunda gala de La Granja VIP conoceremos al primer eliminado o eliminada, no te pierdas esta cobertura MINUTO A MINUTO y totalmente EN VIVO de la gala.
Después de conocer a los tres nominados de la primera semana de La Granja VIP la tensión está en el aire, pues ninguno de los granjeros ni nosotros como espectadores tenemos claridad de quiénes se salvarán esta noche. ¿Qué sucederá? No te pierdas EN VIVO esta cobertura MINUTO A MINUTO.
La Granja VIP: En Vivo
¿A qué hora y dónde puedo ver EN VIVO La Granja VIP?
Recuerda que en punto de las 8:00 p.m. iniciará la segunda gala de La Granja VIP, donde además conoceremos al PRIMER eliminado o eliminada. Puedes disfrutar del programa totalmente gratis y en vivo en Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial.