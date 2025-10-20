Qué es El Legado en La Granja VIP y cómo puede afectar a los granjeros

En La Granja VIP no todo termina con la eliminación del domingo a pesar de que un participante deba abandonar el juego, pues su salida no significa que se vaya sin dejar huella. A través de una dinámica especial llamada El Legado, los granjeros eliminados tienen una última oportunidad de mover el tablero… desde fuera.

¿En qué consiste El Legado en La Granja VIP?

Durante la Gala de Eliminación, mientras los nominados hacen su último llamado al público para obtener votos y permanecer una semana más, también se preparan para lo que podría ser su despedida. Antes de conocer el veredicto final, cada nominado escribe dos nombres en sobres secretos.

El primer nombre corresponde al granjero o peón que será automáticamente nominado en la siguiente semana. El segundo nombre es una especie de respaldo, una protección en caso de que el primero se convierta en capataz y quede inmune a la nominación.

Una vez que se revela quién es el eliminado de la semana, esa persona regresará a La Granja al día siguiente solo para abrir su sobre y activar su Legado. De esta forma, incluso fuera del juego, su decisión impacta directamente en la estrategia de los que se quedan.

¿Por qué El Legado puede cambiar el rumbo del juego?

El Legado se convierte así en una poderosa herramienta de estrategia, más allá de ser un último acto dentro del juego. La persona que se va tiene la capacidad de castigar, sorprender o proteger a alguien, lo cual dependerá de las decisiones que haya tomado antes de abandonar el granero.

Esto provoca un ambiente tenso entre los granjeros, ya que nadie está completamente a salvo. Incluso si logran librarse de la eliminación, podrían verse nominados a la semana siguiente sin haber cometido ningún error. O peor aún, podrían descubrir que un aliado los traicionó con su Legado. Es así que en La Granja VIP, hasta el último segundo cuenta, y El Legado es prueba de que en este juego nadie se va sin dejar su marca.