¡Alfredo Adame se convirtió en el primer SALVADO de La Granja VIP y así reaccionó!

Alfredo Adame, el adorado “Golden boy” de La Granja VIP que durante algunos días estuvo en la placa de nominados, vio en cuestión de segundos cómo una jugada de Eleazar Gómez cambió su destino en el reality: ¡se salvó de estar en la zona de riesgo esta semana y así reaccionó!

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame a su salvación en La Granja VIP?

A una indicación de Adal Ramones, Eleazar Gómez reveló que él decidió salvar al peón Alfredo Adame, algo que dejó a más de una persona con la boca abierta aunque también dio lugar a varias críticas porque La Bea sigue en la placa de nominados.

"¡Ehhh, sí!”, gritó el actor y conductor de televisión visiblemente emocionado mientras corría a abrazar a Eleazar Gómez, quien le aseguró a Adal Ramones que Alfredo Adame es uno de los granjeros más auténticos y por ello decidió otorgarle el beneficio... ¡el “Golden boy” está a salvo una semana más!

La Bea, por otro lado, se dirigió a una de las cámaras de la cocina para pedir el apoyo de su fandom ahora que no obtuvo ninguno de los beneficios y continuó en la zona de riesgo de La Granja VIP:

“Confío en ustedes y también confío en mí, vamos a darlo todo”, declaró la comediante con una buena actitud aunque con un dejo de tristeza porque no le agradó la idea de salir del reality luego de una intensa semana de trabajo como peona.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: