“Alfredo me la debe": Eleazar Gómez advierte piensa cobrarle caro la salvación a Adame

Las alianzas, las estrategias y los favores pesan fuerte en La Granja VIP, como se notó durante una plática relajada entre Eleazar Gómez, Kim, Jawy y Omahi. En ella se destapó uno de los movimientos más calculados de la semana, que fue la decisión de Eleazar de salvar a Alfredo Adame. Aunque pareció un acto de buena voluntad, pronto quedó claro que tiene un trasfondo muy estratégico.

¿Por qué Eleazar Gómez decidió salvar a Alfredo Adame en La Granja VIP?

Mientras los granjeros comentaban entre risas lo que pensaban de sus compañeros y reflexionaban sobre las eliminaciones, Eleazar dejó ver que su voto para salvar a Alfredo no fue precisamente por cariño. Aunque reconoció que le cae muy bien, confesó que haberlo sacado del riesgo fue un movimiento clave para su plan dentro del juego.

Entre bromas, Eleazar aseguró que Adame ahora “le debe una” y que esa acción tiene que traducirse en algo más que un simple agradecimiento. Incluso insinuó que no se conformaría con un favor cualquiera, sino que espera una retribución importante que lo beneficie dentro de La Granja VIP.

¿Qué opina Eleazar Gómez de La Bea y su permanencia en el programa?

En medio de la conversación también surgió el tema de La Bea, quien caminaba cerca de ellos y provocó comentarios divertidos. Kim y Eleazar coincidieron en que su presencia es vital dentro de la casa, tanto por el buen humor que aporta , como porque su permanencia influye en sus estrategias.

Eleazar admitió que, si hubiera salvado a La Bea, su juego se habría complicado. Por eso, más allá de las simpatías, cada decisión que toma parece pensada con frialdad. En La Granja VIP, los lazos se ven, pero los movimientos reales se sienten cuando hay eliminación de por medio.

El mensaje fue claro: en este juego, ningún favor es gratuito y todo se cobra… con intereses. ¿Qué pensará Adame cuando llegue el momento de pagarle a Eleazar? Habrá que esperar para ver si ese “favorcito” termina inclinando la balanza.

