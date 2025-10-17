ÚLTIMA HORA: Eleazar Gómez es SALVADO de la nominación en La Granja VIP

El pasado miércoles 15 de octubre tuvimos la primera Asamblea en La Granja VIP, donde logramos conocer a los 4 primeros granjeros nominados: Alfredo Adame, César Doroteo, La Bea y Eleazar Gómez. Cuando se dio el anuncio rápidamente las redes se encendieron, donde la conversación reinaba entre cómo poder votar y comentarios muy positivos hacia La Bea.

Con muchos nervios, y sobre todo especulaciones, llegaron hasta el jueves de la Salvación, donde los 4 granjeros nominados se enfrentaron en un juego de memoria, rapidez y equilibro donde cada uno de ellos tenía exactamente las mismas posibilidades de ser salvado. Después de que iniciara el reto y que todos dieran su máximo esfuerzo Eleazar Gómez es quien terminó siendo el SALVADO de la semana.

¿Qué pasará el viernes 17 de octubre?

El viernes 17 de octubre viviremos la primera Traición, donde el granjero que ganó su salvación: Eleazar Gómez, podrá decidir a cuál de los nominados salvar y cuál de los granjeros estaría tomando el lugar como nominado o nominada.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:



Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota Localiza a tu granjero o granjera favorita Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

