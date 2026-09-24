VIDEO: Juego Completo por la Salvación, así fue como Kevyn ganó y estuvo a nada de ser vencido por Manelyk
Kenny Avilés, Manelyk, Azalia y Kevyn compitieron por el Juego de Salvación para salir de la Tabla de Nominados, pero solo uno se llevó la victoria, revive el momento.
Kevyn Contreras “Bicolor” fue el ganador en el Juego de Salvación, pero Manelyk estuvo a pocos segundos de arrebatarle la victoria. El comediante ha quedado fuera de la Tabla de Nominados, por lo que tiene su lugar asegurado una semana más dentro de La Granja VIP.