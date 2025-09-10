¡Tal vez haya ovejas en La Granja VIP, y esto es todo lo que debes saber sobre sus cuidados!

Existe una posibilidad muy alta de que nos topemos con un corralito de ovejas en La Granja VIP, un detalle que sin duda pondrá a prueba a granjeros como Jawy Méndez y Alfredo Adame , así que acá te compartimos algunos tips de cuidados que seguramente le servirán mucho a nuestras celebridades: ¡entérate!

¿Qué cuidados necesitarán las ovejas de La Granja VIP?

Aunque La Granja VIP todavía está calentando motores y apenas fueron confirmadas las primeras dos celebridades -Jawy Méndez y Alfredo Adame- para este reto, es un hecho de que sí habrá animalitos a los que tendrán que cuidar en esta alucinante aventura... ¡tal vez nuestros granjeros sí lleguen a toparse con un corralito de ovejas!

Al darnos una vuelta por sitios especializados en el cuidado de animales de granja como Wikifarmer, pudimos darnos cuenta de que las ovejas son animalitos nobles que requieren, como cualquier otro ser vivo, de medidas básicas de limpieza como un corral libre de desechos, comederos y bebederos impecables, y aplicarles un esquema de vacunación y desparasitación adecuado.

Por lo general las ovejitas comen pasto, pero muchos granjeros complementan su alimentación con forraje, cereales y suplementos vitamínicos para fortalecerlas; además de ello, es súper importante que su corral y su refugio sean amplios para evitarles estrés.

Tal vez uno de los asuntos que más les cueste a las celebridades de La Granja VIP sea el mantenimiento que es necesario darle a las pezuñas de las ovejas: al igual que los caballos, un profesional les corta los cascos cada 3 o 4 meses, pero es ideal que los granjeros revisen las patitas de estos cuadrúpedos cada 2 semanas para detectar anomalías.

Aunque por lo general las ovejas se trasquilan antes de la temporada de calor y tal vez esto no forme parte de las tareas de nuestros granjeros, sí será muy importante que estén atentos a marcas extrañas en la piel o el pelo de estas amiguitas ya que esto podría ser un signo de enfermedad.

Las ovejitas, por otro lado, son muy sociables y tienden a dormir juntas, por lo que seguramente en La Granja VIP se les brindará un espacio cómodo para ello: ¿crees que a nuestros granjeros les toque atender a animalitos de este tipo o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO! El trabajo rudo, retos que nunca habías visto, el chisme, las alianzas y tal vez hasta las peleas formarán parte de esta atractiva apuesta de éxito mundial que ahora llega a México.