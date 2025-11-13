¿Actuó o fue real? El Patrón aclaró por qué se enfrentó a Eleazar Gómez en La Granja VIP: “No seas hipócrita”

En medio de una de las semanas más tensas de La Granja VIP, el enfrentamiento entre El Patrón y Eleazar Gómez llegó a un nuevo nivel. La discusión, que estalló en plena hora de la comida frente a la mayoría de los granjeros, dejó a varios preguntándose si todo había sido parte del juego o una reacción genuina. Momentos después, El Patrón decidió hablar de frente a la cámara, sin interrupciones ni gritos, para aclarar lo sucedido.

¿Por qué discutieron El Patrón y Eleazar en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando El Patrón se acercó a Eleazar a preguntarle cómo se sentía, pero esa simple frase fue la chispa que encendió una confrontación inesperada. Desde ese instante, Eleazar comenzó a acusarlo de provocación y falta de respeto. Lo que parecía un momento común terminó en gritos, silencios incómodos y varios granjeros tomando distancia del conflicto. Según El Patrón, fue Eleazar quien quiso montar un espectáculo frente a las cámaras, al repetir la narrativa de que todos están contra él y ponerse como la víctima, tal como ha hecho desde la semana uno.

El Patrón aseguró que su intención no era pelear , sino exhibir la incongruencia de Eleazar, a quien acusó de querer jugar un personaje pero no tolerar que otros lo enfrenten con la misma estrategia. Además, explicó que no hubo ninguna provocación previa en la mañana, como aseguraba Eleazar, y que cuando le pidió que dijera en qué momento se sintió agredido, no supo responder.

¿Qué reveló El Patrón sobre la estrategia de Eleazar Gómez?

De acuerdo con El Patrón, Eleazar lleva semanas repitiendo frases, copiando actitudes y generando tensión constante entre los granjeros. Lo acusó de querer controlar el juego con discursos que ya todos conocen de memoria y de mostrarse como víctima cuando las cosas no salen a su favor. También recordó que, al inicio del programa, ambos compartían una alianza junto con Kike y Omahi , pero que Eleazar fue quien comenzó a desintegrar ese grupo desde adentro, todo mientras negaba sus estrategias.

El Patrón aclaró que está dispuesto a jugar, pero sin hipocresías. Si alguien decide usar el juego mental, también debe estar listo para recibirlo de regreso.

