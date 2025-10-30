ÚLTIMA HORA: Ellos son los 4 nominados de La Granja VIP. ¿Cómo puedes salvar a tu granjero favorito?

Esta noche se llevó a cabo la Asamblea en La Granja VIP, donde cada uno de los granjeros nómina cara a cara y enfrenta a uno de sus compañeros, dándole las razones por las cuales toma esa decisión. De dicha Asamblea salen 2 nominados, quienes son los más votados por los granjeros; sin embargo, el Huevo Dorado, lo cambió absolutamente todo.

¿Quiénes fueron los 2 primeros nominados en La Granja VIP?

El día lunes se dio a conocer el primer nominado gracias al Legado de Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP. Ella estuvo muy segura de su decisión, la cual fue nominar directamente a Lis Vega, con quien ya había tenido un encuentro desafortunado dentro del reality, ya que Lis decidió romper cualquier lazo de relación con Sandra, ya que le pareció una persona doble "falsa".

El día de ayer, se llevó a cabo el Duelo, donde la Capataz, La Bea, envió a un granjero y a un peón, a un intenso reto que constó en cortar tres pedazos de madera con un serrucho, los cuales debían tener una medida exacta para poder embonar en un cubo de madera. Los elegidos para poder enfrentarse fueron, Sergio Mayer Mori y Jawy, siendo este último el ganador, por lo que Sergio fue nombrado como el segundo nominado.

Ellos son los otros 2 granjeros nominados después de la Asamblea

Los granjeros han nominado cara a cara y estos fueron los resultados:



Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori nominó a Manola Díez

Lola Cortés nominó a Omahi

La Bea nominó a Manola Díez

Jawy nominó a Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia nominó a Manola Díez

Alberto del Río nominó a Manola Díez

Manola Díez nominó a Eleazar Gómez

Omahi nominó a Manola Díez

César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes nominó a Manola Díez

Alfredo Adame nominó a Manola Díez

Lis Vega nominó a Manola Díez

Eleazar Gómez nominó a Manola Díez

Los dos nominados de la Asamblea son: Manola Díez y Eleazar Gómez conforme a los votos. El Huevo Dorado no cambió muchas cosas esta noche, ya que le sumó 3 votos a Eleazar Gómez, por decisión de "El Patrón" y finalmente quedó con 7 votos y Manola Díez con 9, convirtiéndose hasta este momento, la más nominada de La Granja VIP.

¡Todo puede cambiar el día de mañana en La Salvación, donde se enfrentarán Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez, así que no te pierdas el programa en punto de las 9:00 p.m. por Azteca UNO!