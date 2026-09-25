“Vamos a negociar": Manelyk se le va contundente a Kevyn “Bicolor” Contreras, sacando sus mejores cartas para salir de la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP

Manelyk asegura que no le conviene dejarla en la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP, opta por iniciar una negociación, asegurando que le ofrece a la Bebeshita y que su equipo lo acepten, en especial al no generarse cierta amistad entre ellos. Dejando en claro que hay cierta enemistad entre ellos, una fuerte tensión.