“Vamos a negociar": Manelyk se le va contundente a Kevyn “Bicolor” Contreras, sacando sus mejores cartas para salir de la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP
Mane se le va contundente a Kevyn “Bicolor”, ofreciendo dos cosas que el Granjero puede querer en el reality. Esto fue lo que comentó en La Granja VIP
Manelyk asegura que no le conviene dejarla en la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP, opta por iniciar una negociación, asegurando que le ofrece a la Bebeshita y que su equipo lo acepten, en especial al no generarse cierta amistad entre ellos. Dejando en claro que hay cierta enemistad entre ellos, una fuerte tensión.