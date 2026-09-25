Las Granjeras hacen lo posible por convencer a Kevyn “Bicolor” Contreras, Azalia y Kenny dan sus mejores comentarios para ser salvadas en La Granja VIP

Por un lado, Azalia pide que la salve a ella porque porque no los nominó el publico ni los granjeros, así que pide que use su poder en ella. Mientras que Kenny detalla que ella es su mejor opción, además de detallar que al irse a la Tabla de Nominaciones todos los Granjeros lo tomarían a mal la decisión. Revive todo lo que pasó en La Granja VIP