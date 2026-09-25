¡Errores costosos! Granjeros reciben evaluación del Tío Pepe, por lo que podrían tener una importante baja a su presupuesto en La Granja VIP
Mario “Mono” Osuna fue el Capataz en La Granja VIP, quien al final recibió la evaluación del Tío Pepe: ¿los Granjeros habrán obtenido una buena calificación?
El Tío Pepe dio su opinión sobre el desempeño de los Granjeros en la tercera semana, analizando algunos errores que tuvieron, los cuales salieron un poco caros, lo bueno es que no fueron tantos y les permitieron mantener un buen presupuesto para la semana en La Granja VIP.