¡Cero glamour en La Granja VIP! Una a una, todas las comodidades que dejarán atrás los granjeros

Los granjeros que formen parte del reality de TV Azteca La Granja VIP se enfrentarán a una serie de desafíos en donde “lujitos” como un celular, los asistentes personales o incluso una cama confortable quedarán atrás por hasta ¡10 semanas!

De La Academia a La Granja VIP 2025; Adal Ramones será el nuevo conductor de TV Azteca [VIDEO] Así fue como se reveló que Adal Ramones será el conductor de La Granja VIP, que llegará a la pantalla de TV Azteca, próximamente.

¿Qué “lujitos” quedarán atrás para las celebridades de La Granja VIP?

LECHE EMBOTELLADA: La leche servida directamente de una botella se quedó atrás, pues los granjeros elegidos para el reto tendrán que cuidar de sus propias vacas y ordeñarlas diariamente para obtener este alimento indispensable... ¡qué tal!

FRUTAS Y VERDURAS: Además de la ganadería, se prevé que las celebridades se adentren al 100 en trabajos agrícolas como la siembra y cosecha tanto de frutas como de vegetales, por lo que la comodidad de ver un frutero lleno de delicias quedó atrás: ¡hay que cultivar para comer!

EL CELULAR Y OTRAS TECNOLOGÍAS: Todos los granjeros estarán aislados del mundo exterior durante esta experiencia 24/7, por lo que “lujitos” como celulares, tabletas, computadoras y televisiones estarán prohibidos: ¿crees que resistan el aislamiento?

MAQUILLISTAS Y ASISTENTES: Las celebridades tendrán que arreglárselas por ellas mismas en La Granja VIP: no hay asistentes personales, entrenadores o maquillistas, por lo que deberán hacerse cargo de sus asuntos... ¡ellos solos!

CAMAS CONFORTABLES: Aunque aún no se presenta la granja de forma oficial, se espera que las camas no sean igual de cómodas que las que las celebridades tienen en su casa: ¡la experiencia campestre es total y eso incluye los dormitorios!