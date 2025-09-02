¡Cero glamour en La Granja VIP! Una a una, todas las comodidades que dejarán atrás los granjeros
A veces las cosas más simples son las más anheladas en el campo: ¡no te pierdas este interesante reto!
Los granjeros que formen parte del reality de TV Azteca La Granja VIP se enfrentarán a una serie de desafíos en donde “lujitos” como un celular, los asistentes personales o incluso una cama confortable quedarán atrás por hasta ¡10 semanas!
De La Academia a La Granja VIP 2025; Adal Ramones será el nuevo conductor de TV Azteca
¿Qué “lujitos” quedarán atrás para las celebridades de La Granja VIP?
LECHE EMBOTELLADA: La leche servida directamente de una botella se quedó atrás, pues los granjeros elegidos para el reto tendrán que cuidar de sus propias vacas y ordeñarlas diariamente para obtener este alimento indispensable... ¡qué tal!
FRUTAS Y VERDURAS: Además de la ganadería, se prevé que las celebridades se adentren al 100 en trabajos agrícolas como la siembra y cosecha tanto de frutas como de vegetales, por lo que la comodidad de ver un frutero lleno de delicias quedó atrás: ¡hay que cultivar para comer!
EL CELULAR Y OTRAS TECNOLOGÍAS: Todos los granjeros estarán aislados del mundo exterior durante esta experiencia 24/7, por lo que “lujitos” como celulares, tabletas, computadoras y televisiones estarán prohibidos: ¿crees que resistan el aislamiento?
MAQUILLISTAS Y ASISTENTES: Las celebridades tendrán que arreglárselas por ellas mismas en La Granja VIP: no hay asistentes personales, entrenadores o maquillistas, por lo que deberán hacerse cargo de sus asuntos... ¡ellos solos!
CAMAS CONFORTABLES: Aunque aún no se presenta la granja de forma oficial, se espera que las camas no sean igual de cómodas que las que las celebridades tienen en su casa: ¡la experiencia campestre es total y eso incluye los dormitorios!
LUZ ELÉCTRICA: Muchos se mueren de ganas de que La Granja VIP no cuente con electricidad para que todas las celebridades se alumbren con velas o lámparas rudimentarias en la noche... ¿pasará?